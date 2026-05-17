Yaz gecikiyor: MGM’den çok sayıda ile sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların yerel kuvvetli olacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 09:36
Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri ile Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay’ın batı kesimleri de yağış beklenen bölgeler arasında yer aldı.
Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yağışların yerel kuvvetli olacağını açıkladı. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Kütahya’nın kuzey kesimleri de kuvvetli yağış beklenen alanlar arasında yer aldı. Özellikle günün öğle ve akşam saatlerinde yağışların etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor
Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, rüzgar hızının yer yer 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceğini açıkladı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.
İstanbul’da hava nasıl olacak?
İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
