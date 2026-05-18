Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik başlıklarla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantıda dış politika gelişmeleri, “Terörsüz Türkiye” süreci ve Kurban Bayramı öncesi ekonomik tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 18:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabinenin ana gündem maddeleri arasında ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin enerji arzı, petrol fiyatları ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Türkiye’nin atabileceği diplomatik ve ekonomik adımların da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Kazakistan ziyareti değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan temaslar kabine gündemine taşındı. İkili ilişkiler, bölgesel iş birlikleri ve ekonomik anlaşmalara ilişkin başlıkların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Güvenlik raporları kabinede ele alınacak

Toplantının önemli gündemlerinden biri de “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. Güvenlik birimlerinden gelen saha raporları doğrultusunda mevcut durumun ve yürütülen çalışmaların değerlendirileceği bildirildi.

Bayram öncesi piyasa denetimleri gündemde

Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda yürütülen denetimler de kabinede görüşülecek başlıklar arasında yer aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen fiyat kontrolleri, temel tüketim ürünleri ve tüketici denetimlerine ilişkin son durumun ele alınması bekleniyor. Bayram döneminde iç piyasaya yönelik tedbirlerin kapsamı da toplantıda değerlendirilecek.

