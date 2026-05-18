ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri harekatın Körfez ülkeleri liderlerinin talebi üzerine ertelendiğini açıkladı. Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın saldırının ertelenmesini istediğini söyledi. Açıklama, İran ile yürütülen müzakerelerin seyrine ilişkin beklentilerin arttığı bir dönemde geldi.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 22:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 22:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Körfez liderlerinin devam eden diplomatik temaslara dikkat çekerek kısa süre içinde ABD ve bölge ülkeleri açısından “kabul edilebilir” bir anlaşmaya ulaşılabileceği yönünde değerlendirme yaptığını belirtti. Açıklamada, İran’ın nükleer silaha sahip olmamasının anlaşmanın temel unsurlarından biri olacağı vurgulandı.
Körfez liderlerinden erteleme talebi geldi
Trump, Körfez ülkeleri liderlerine duyduğu saygı nedeniyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine ve ABD ordusuna İran’a yönelik planlanan saldırının uygulanmaması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Açıklamada, diplomatik sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.
ABD Başkanı, olası bir anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise İran’a yönelik geniş çaplı bir askeri harekat için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Trump, ABD ordusunun olası bir operasyon için “derhal hazır” olması talimatını verdiğini söyledi.
İran mesajında askeri hazırlık vurgusu
Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında süren gerilimde yeni bir diplomatik aşamaya işaret etti. ABD yönetimi bir yandan müzakere ihtimalini açık tutarken diğer yandan askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Tarih verildi Trump’tan 'İran harekatı'açıklaması
