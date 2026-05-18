İBB "ihale" soruşturmasında 11 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü bünyesindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 12 şüpheli yakalanmıştı.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 19:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “ihaleye fesat karıştırma” iddiası kapsamında belediyeye bağlı birimlerde gerçekleştirilen bazı işlemler incelemeye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler
Hakimlik sevk yazısında tutuklama talebi bulunan isimler arasında İBB bünyesinde görev yapan yöneticiler ile ihale süreçlerinde yer aldığı belirtilen teknik personeller ve firma temsilcileri yer aldı.
Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şöyle sıralandı:
Ayhan Taş (Daire Başkanı), Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü), Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü), Menderes Çakmak (Mühendis), Erkan Kavlak (Tekniker), Erkan Koç, İbrahim Yaşaroğlu, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk (Teknik şartname hazırlayan personeller), Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı) ile İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi).
Bir kişi için adli kontrol süreci
Soruşturma kapsamında İsmail Kurtuluş hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Sağlık sorunları gerekçesiyle şüpheli için “konutu terk etmeme” tedbirinin değerlendirildiği öğrenildi.
