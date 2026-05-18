RTÜK’ten Tarsus saldırısı için yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı getirildiğini açıkladı. Kararın, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda alındığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 23:10
Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yayın yasağının 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, yayıncı kuruluşların mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda uygulamaya alındı

Kurul tarafından yapılan bilgilendirmede, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Yayın yasağının, soruşturma sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla mahkeme kararı kapsamında devreye alındığı kaydedildi.

RTÜK yayıncılara mevzuatı hatırlattı

RTÜK açıklamasında, yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun çerçevesindeki yükümlülüklerine dikkat çekildi. Kurul, mahkeme kararına aykırı yayın yapılmaması gerektiğini vurguladı.

