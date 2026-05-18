İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Beyaz, açıklamasında parti yönetimine yönelik “vizyon eksikliği” ve “pasif siyasi anlayış” eleştirilerinde bulunurken, siyasi faaliyetlerini millet adına sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Açıklamanın ardından gözler İYİ Parti yönetiminden gelecek olası değerlendirmelere çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.05.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 18.05.2026 18:20
Ersin Beyaz, siyasi hayatındaki İYİ Parti döneminin kendisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. 1 Kasım 2017 tarihinde Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığını hatırlatan Beyaz, süreç boyunca samimiyet ve irade ile siyaset yapmaya gayret ettiğini kaydetti.
Parti yönetimine eleştiri yöneltti
Açıklamasında Türkiye’de siyasetin giderek daha keskin bir bloklaşma ekseninde ilerlediğini belirten Beyaz, farklı siyasi hatlar arasında denge kurmaya çalışan yapıların toplumsal karşılık üretme kapasitesinin daraldığını savundu.
İYİ Parti’nin kuruluş sürecindeki güçlü iddianın ve oluşan umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını ifade eden Beyaz, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek yeni bir vizyon yerine “pasif bir sürekliliğin” tercih edildiğini ileri sürdü.
Mevcut siyasi anlayışa vurgu yaptı
Ersin Beyaz, açıklamasında mevcut siyasi yaklaşım ile kendi beklentileri arasında belirgin bir mesafe oluştuğunu dile getirdi. Değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon geliştirilmediğini savunan Beyaz, mevcut anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği görüşünü paylaştı.
Beyaz, temsil ettiği değerlerle mevcut işleyiş arasındaki farkın giderek açıldığını belirterek, siyasi sorumluluğu ile şahsi kanaati arasında çelişki oluştuğunu ifade etti. Açıklamasının sonunda İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.
İYİ Parti’de dikkat çeken Ersin Beyaz kararı
