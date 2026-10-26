Yakalananlar arasında tanıdık isimler var! Firari Survivor yarışmacısı Türkiye'ye getirildi
Yakalananlar arasında tanıdık isimler var! Firari Survivor yarışmacısı Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında yakalanan 63 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye'ye getirilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, oyuncu Cengizhan Yurdutek ve hakkında 29 ayrı yakalama emri bulunan Kerimcan Elalmış'ın da olduğu öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 14:26
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 14:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığının duyurduğu, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan toplam 63 kişinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Gürcistan'da 49, Almanya'da 5, Yunanistan'da 3 ve Kırgızistan'da 2 kişi yakalandı. Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalanan kişilerin de Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
Çalışmalar; EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği içerisinde yürütüldü.
SURVIVOR YARIŞMACISI HİKMET TUĞSUZ LİSTEDE
Türkiye'ye getirilenler arasında, Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz'un da yer aldığı öğrenildi.
OYUNCU CENGİZHAN YURDUTEK KARADAĞ'DA YAKALANDI
İade edilen bir diğer ismin ise sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek olduğu öğrenildi.
Yurdutek'in; "kasten yaralama", "basit yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 24 Haziran 2025'ten bu yana 6 ayrı yakalama emriyle kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Cengizhan Yurdutek, 10 Ekim 2026'da Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
29 AYRI YAKALAMA EMRİYLE ARANIYORDU
Liderliğini Sercan Sayal'ın yaptığı suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve "Yakşiler" olarak adlandırılan yapılanmanın üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da Gürcistan'da yakalandı.
Elalmış'ın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "yaralama", "dolandırıcılık" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 7 Kasım 2025'ten itibaren 29 ayrı yakalama emriyle ulusal seviyede arandığı bildirildi.
Kerimcan Elalmış'ın, 23 Ekim 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi.
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Yakalananlar arasında tanıdık isimler var! Firari Survivor yarışmacısı Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında yakalanan 63 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. Türkiye'ye getirilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, oyuncu Cengizhan Yurdutek ve hakkında 29 ayrı yakalama emri bulunan Kerimcan Elalmış'ın da olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanlığının duyurduğu, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan toplam 63 kişinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında Gürcistan'da 49, Almanya'da 5, Yunanistan'da 3 ve Kırgızistan'da 2 kişi yakalandı. Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalanan kişilerin de Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
Çalışmalar; EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordinasyonunda, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliği içerisinde yürütüldü.
SURVIVOR YARIŞMACISI HİKMET TUĞSUZ LİSTEDE
Türkiye'ye getirilenler arasında, Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz'un da yer aldığı öğrenildi.
OYUNCU CENGİZHAN YURDUTEK KARADAĞ'DA YAKALANDI
İade edilen bir diğer ismin ise sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek olduğu öğrenildi.
Yurdutek'in; "kasten yaralama", "basit yaralama", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 24 Haziran 2025'ten bu yana 6 ayrı yakalama emriyle kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Cengizhan Yurdutek, 10 Ekim 2026'da Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
29 AYRI YAKALAMA EMRİYLE ARANIYORDU
Liderliğini Sercan Sayal'ın yaptığı suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve "Yakşiler" olarak adlandırılan yapılanmanın üyesi olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da Gürcistan'da yakalandı.
Elalmış'ın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "yaralama", "dolandırıcılık" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 7 Kasım 2025'ten itibaren 29 ayrı yakalama emriyle ulusal seviyede arandığı bildirildi.
Kerimcan Elalmış'ın, 23 Ekim 2026'da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği öğrenildi.
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