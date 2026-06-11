'Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı
'Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı
Mali Suçları Araştırma Kurulu, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davada tutuklu yargılanan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Türker hakkında hazırlanan kurul raporunda, 'Vehbi Koç' isimli bir kişiyle yapılan işlemin 'şüpheli' olarak değerlendirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 15:01
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 15:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MASAK, bir gazetenin sosyal medya hesabından paylaşılan "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli dedikleri kişi Vehbi Koç çıktı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Medya AŞ Genel Müdürü Türker ile ilgili rapor sayfasında, toplamı 500 bin lira üzerindeki para transferleri tablo halinde verilmiştir. Tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon lira tutarında para çıkışının Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi'ne yapıldığı açıkça gösterilmiştir. Söz konusu raporda, tabloda yer verilen işlemlere ilişkin 'şüpheli işlem' ifadesi kullanılmamıştır." denildi.
Açıklamada, buna rağmen adı geçen kişinin MASAK raporunda "Vehbi Koç" adında bir kişi ile yaptığı işlemin "şüpheli" olarak nitelendirildiği şeklindeki "gerçeğe aykırı" iddiasının zorlama bir gayretle aktarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Net olarak belirtmek gerekirse, MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin 'şüpheli' olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
'Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı
Mali Suçları Araştırma Kurulu, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davada tutuklu yargılanan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Türker hakkında hazırlanan kurul raporunda, 'Vehbi Koç' isimli bir kişiyle yapılan işlemin 'şüpheli' olarak değerlendirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
MASAK, bir gazetenin sosyal medya hesabından paylaşılan "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli dedikleri kişi Vehbi Koç çıktı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Medya AŞ Genel Müdürü Türker ile ilgili rapor sayfasında, toplamı 500 bin lira üzerindeki para transferleri tablo halinde verilmiştir. Tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon lira tutarında para çıkışının Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi'ne yapıldığı açıkça gösterilmiştir. Söz konusu raporda, tabloda yer verilen işlemlere ilişkin 'şüpheli işlem' ifadesi kullanılmamıştır." denildi.
Açıklamada, buna rağmen adı geçen kişinin MASAK raporunda "Vehbi Koç" adında bir kişi ile yaptığı işlemin "şüpheli" olarak nitelendirildiği şeklindeki "gerçeğe aykırı" iddiasının zorlama bir gayretle aktarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Net olarak belirtmek gerekirse, MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin 'şüpheli' olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."
Çok Okunanlar