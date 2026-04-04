Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 09:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.
Balcı, "Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD'a şu ana kadar yapılan bir ihbar olmadı. Arkadaşlarımız arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar, evlerinden çıktı ve kısa süreli tedirginlik yaşadı.
AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD'dan depreme ilişkin açıklama geldi. Saha tarama çalışmanın devam ettiğini bildiren AFAD, olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.
BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM YOK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
