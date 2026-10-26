Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili olacak
Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili olacak
İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili olarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:44
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 15:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Valiliği, kentte bu gece başlayıp yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması beklenen sağanak ile fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir."
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.
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Valilik uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili olacak
İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili olarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
İstanbul Valiliği, kentte bu gece başlayıp yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olması beklenen sağanak ile fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir."
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.
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