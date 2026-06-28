Usta sanatçı Kadir İnanır'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Usta sanatçı Kadir İnanır'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında gözlerini yumdu. İleri evre akciğer kanseri, zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçının yıllar önce katıldığı programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:26
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti. Sevenlerini yasa boğan Kadir İnanır’ın Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündemde: “Bu Dünyadan Ölüp Gideceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
2014 yılında yaptığı açıklamalar yeniden paylaşıldı
Kadir İnanır'ın 2014 yılında CNN Türk'te katıldığı bir programda kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. İnanır, programda kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:
"Bu dünyadan ölüp gideceğiz, ben çok inançlı bir insanım. Gerçekten ben bu dünyadan ölüp gideceksem, ömrümün geri kalanını hiçbir şeye elini ayağını sokmayan, pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. 'Helal olsun Kadir Ağabey'e diyecekler, öyle öleceğiz."
Kadir İnanır 2014'te organlarını bağışlamıştı. İnanır, “Beni seven bana saygı ve sevgi gösteren herkes bilsin ki, ben organlarımı bağışlarken onların da katkıda bulunacağını bilerek onlara güvenerek bağışlıyorum. Organlarımı büyük bir içtenlikle bağışlıyorum. Yaşıma kimse aldanmasın, organlarım güçlü ve sağlam. Özellikle gözlerimi ve kalbimi alan yaşadı" demişti.
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Usta sanatçı Kadir İnanır'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında gözlerini yumdu. İleri evre akciğer kanseri, zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçının yıllar önce katıldığı programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti. Sevenlerini yasa boğan Kadir İnanır’ın Yıllar Önceki Sözleri Yeniden Gündemde: “Bu Dünyadan Ölüp Gideceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
2014 yılında yaptığı açıklamalar yeniden paylaşıldı
Kadir İnanır'ın 2014 yılında CNN Türk'te katıldığı bir programda kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. İnanır, programda kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:
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