Üsküdar'da 1 milyar liralık paravan! Büyük projelerde dolarla tahsis
Üsküdar'da 1 milyar liralık paravan! Büyük projelerde dolarla tahsis
CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Başlatılan soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. MASAK verilerine göre, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin liralık danışmanlık sözleşmeleri imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin 'paravan' nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil etmek amacıyla kullanıldığını değerlendirdi. Öte yandan yine savcılığa göre yüksek hacimli projelerde para trafiği dolar üzerinden yürütüldü.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Üsküdar Belediye'sinde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığına yönelik şikayetler üzerine, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'rüşvet', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme' suçlarından soruşturma başlattı. 11 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda Başkan Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.
GİZLİ HABERLEŞME SİSTEMİ
Başsavcılığın tespitlerine göre yapı ruhsatı vermeye yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanları, belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdi. Kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kuran görevlilerin, ada ve parselleri renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı, bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin fiilen Kent A.Ş. tarafından koordine edildiği öne sürüldü.
1 MİLYAR LİRALIK PARAVAN
MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin liralık danışmanlık sözleşmeleri imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin 'paravan' nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil etmek amacıyla kullanıldığını değerlendirdi. Sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon 392 bin lira tahsil edildiği, paraların uygunsuz yapılara ruhsat verilmesi karşılığında baskı yoluyla alındığı yönündeki tespitlerin mağdur beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği bildirildi.
PARALAR PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı tevdi raporunda, belediye ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu belirtildi. Raporda müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme yapmaya zorlandıkları, bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği ifade edildi. Başkan Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçu oluşturduğu kaydedildi. Savcılık açıklamasında, iskan ruhsatlarını vermekle yetkili birimin Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtildi. Alınan paraların bir bölümünün belediye personeline dağıtıldığı, bir kısmının ise Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürü'ne elden verildiği öne sürüldü.
MAKAM ODASINDA 860 BİN $ RÜŞVET
Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Başkan Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini öne sürdü. Savcılık, iddianın baz kayıtlarıyla da desteklendiğini belirtti. Bir inşaat firmasının iskan ruhsatı sürecinde Ulaş Meydan'ın kendisini Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya yönlendirdiğini anlatan müteahhit, Akkoyunlu'nun belediyedeki odasında bir kağıda 25-30 milyon TL yazarak talep edilen tutarı gösterdiğini söyledi. Daha sonra Nakkaştepe'deki bir restoranda firma yetkilileriyle buluştuğunu belirten şüpheli, bu rakamı ilettiğini ve teklifin kabul edildiğini aktardı. Müteahhit, dönemin kuruyla 700-800 bin doların iki parça halinde elden teslim edildiğini söyledi. Yaklaşık 300 bin doların, Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuna benzer karton kutu içerisinde verildiğini belirten müteahhit, kalan 400-500 bin doların ise Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yanındaki otoparkta spor çantasıyla teslim edildiğini anlattı.
BÜYÜK PROJELERDE DOLARLA TAHSİS
Savcılığa göre yüksek hacimli projelerde para trafiği dolar üzerinden yürütüldü. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, müteahhitlerden elden alınan dolarların Dedetaş'ın danışmanı Uaş Meydan ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu koordinasyonunda toplandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatlarının bu ödemeler karşılığında düzenlendiği belirtildi.
NAKİT VERMEYENE BAĞIŞ PROTOKOLÜ
Soruşturmada nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya Dedetaş imzalı paravan bağış protokolü düzenlendiği dikkat çekti. Başsavcılık, bu protokol üzerinden firmaya bazı tadilat işlerinin üstlendirildiğini ve talep edilen menfaatin nakit dışındaki yöntemlerle karşılandığını değerlendirdi.
'DOLAR ÜZERİNDEN' SUS PAYI TARİFESİ
İfade veren bir şüpheli, rüşvet pazarlıklarına göz yuman belediye personellerine sus payı olarak dolar üzerinden rüşvet paralarını gösterir tabloyu savcılığa sundu. Tabloya göre müdür yardımcısı, ruhsat şefi, statik şefi, yıkım sorumlusu, harita sorumlusu gibi görevlerde bulunan bazı personeller 250 ila bin 200 dolar arasında rüşvet aylığına bağlanmış.
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Üsküdar'da 1 milyar liralık paravan! Büyük projelerde dolarla tahsis
CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Başlatılan soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. MASAK verilerine göre, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin liralık danışmanlık sözleşmeleri imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin 'paravan' nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil etmek amacıyla kullanıldığını değerlendirdi. Öte yandan yine savcılığa göre yüksek hacimli projelerde para trafiği dolar üzerinden yürütüldü.
CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Üsküdar Belediye'sinde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığına yönelik şikayetler üzerine, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'rüşvet', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme' suçlarından soruşturma başlattı. 11 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda Başkan Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.
GİZLİ HABERLEŞME SİSTEMİ
Başsavcılığın tespitlerine göre yapı ruhsatı vermeye yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. çalışanları, belediyedeki ruhsat işlemlerini yönlendirdi. Kriptolu ve kapalı devre e-posta sistemi üzerinden iletişim kuran görevlilerin, ada ve parselleri renklerle sınıflandıran Excel tabloları hazırladığı, bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verildiği ve yapı ruhsatı süreçlerinin fiilen Kent A.Ş. tarafından koordine edildiği öne sürüldü.
1 MİLYAR LİRALIK PARAVAN
MASAK verilerine göre Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin liralık danışmanlık sözleşmeleri imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin 'paravan' nitelikte olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden para tahsil etmek amacıyla kullanıldığını değerlendirdi. Sözleşmeler kapsamında bugüne kadar 361 milyon 392 bin lira tahsil edildiği, paraların uygunsuz yapılara ruhsat verilmesi karşılığında baskı yoluyla alındığı yönündeki tespitlerin mağdur beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği bildirildi.
PARALAR PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı tevdi raporunda, belediye ile Kent A.Ş. arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu belirtildi. Raporda müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme yapmaya zorlandıkları, bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği ifade edildi. Başkan Dedetaş'ın eylemlerinin irtikap suçu oluşturduğu kaydedildi. Savcılık açıklamasında, iskan ruhsatlarını vermekle yetkili birimin Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtildi. Alınan paraların bir bölümünün belediye personeline dağıtıldığı, bir kısmının ise Özel Kalem Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Kent A.Ş. Genel Müdürü'ne elden verildiği öne sürüldü.
MAKAM ODASINDA 860 BİN $ RÜŞVET
Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Başkan Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini öne sürdü. Savcılık, iddianın baz kayıtlarıyla da desteklendiğini belirtti. Bir inşaat firmasının iskan ruhsatı sürecinde Ulaş Meydan'ın kendisini Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya yönlendirdiğini anlatan müteahhit, Akkoyunlu'nun belediyedeki odasında bir kağıda 25-30 milyon TL yazarak talep edilen tutarı gösterdiğini söyledi. Daha sonra Nakkaştepe'deki bir restoranda firma yetkilileriyle buluştuğunu belirten şüpheli, bu rakamı ilettiğini ve teklifin kabul edildiğini aktardı. Müteahhit, dönemin kuruyla 700-800 bin doların iki parça halinde elden teslim edildiğini söyledi. Yaklaşık 300 bin doların, Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuna benzer karton kutu içerisinde verildiğini belirten müteahhit, kalan 400-500 bin doların ise Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yanındaki otoparkta spor çantasıyla teslim edildiğini anlattı.
BÜYÜK PROJELERDE DOLARLA TAHSİS
Savcılığa göre yüksek hacimli projelerde para trafiği dolar üzerinden yürütüldü. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, müteahhitlerden elden alınan dolarların Dedetaş'ın danışmanı Uaş Meydan ile Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu koordinasyonunda toplandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatlarının bu ödemeler karşılığında düzenlendiği belirtildi.
NAKİT VERMEYENE BAĞIŞ PROTOKOLÜ
Soruşturmada nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya Dedetaş imzalı paravan bağış protokolü düzenlendiği dikkat çekti. Başsavcılık, bu protokol üzerinden firmaya bazı tadilat işlerinin üstlendirildiğini ve talep edilen menfaatin nakit dışındaki yöntemlerle karşılandığını değerlendirdi.
'DOLAR ÜZERİNDEN' SUS PAYI TARİFESİ
İfade veren bir şüpheli, rüşvet pazarlıklarına göz yuman belediye personellerine sus payı olarak dolar üzerinden rüşvet paralarını gösterir tabloyu savcılığa sundu. Tabloya göre müdür yardımcısı, ruhsat şefi, statik şefi, yıkım sorumlusu, harita sorumlusu gibi görevlerde bulunan bazı personeller 250 ila bin 200 dolar arasında rüşvet aylığına bağlanmış.
AKŞAM Gazetesi
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