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Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 12:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.

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