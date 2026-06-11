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Ünlüler soruşturmasında yeni gelişme! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.
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