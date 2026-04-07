Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul’da yürütülen operasyonda 3 kişi adliyeye sevk edilirken süreç dikkatle izleniyor.

Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 19:39
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 19:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul’da hangi soruşturma kapsamında kimler hakkında işlem yapıldı ve süreç nasıl ilerliyor soruları kamuoyunda yakından takip edilirken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı işlemler kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; sürecin ilerleyen aşamaları merak konusu olmaya devam ediyor.

Operasyon kapsamında gözaltılar gerçekleştirildi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “kullanmak” ve “temin etmek” suçlamalarına yönelik işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında gözaltı kararı verildi.

Üç isim adliyeye sevk edildi

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan resmi açıklama geldi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, elde edilen deliller, ihbarlar ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin suça iştirak ettiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Sulh ceza hâkimliğinden alınan karar doğrultusunda eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

