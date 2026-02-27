Ülke genelinde yağışlı sistem yerini sıcak havaya bırakacak
Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Orta ve uzun vadeli tahmin haritalarına göre, bir süredir etkili olan yağışlı sistem yerini güneşli ve daha ılık bir havaya bırakıyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 09:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
27 Şubat–5 Mart 2026 dönemini kapsayan tahminlere göre hafta sonu yurt genelinde yağış ve kar etkisini sürdürürken, pazar gününden itibaren batıdan başlayacak sıcaklık artışı hafta ortasında tüm Türkiye’de hissedilecek. Doğu bölgeleri için ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, 27 Şubat–5 Mart tarihleri arasında Türkiye’de kış koşullarının etkisi zayıflayacak ve sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.
Hafta sonunun ilk gününde özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışı ile sağanakların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ancak pazar gününden itibaren hava durumunda belirgin bir değişim öngörülüyor.
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’den başlayacak sıcaklık artışının hafta başıyla birlikte tüm yurda yayılması bekleniyor. Bu kapsamda Ankara’da hafta sonu 3–4 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta ortasına doğru 11–12 dereceye, İstanbul’da ise 13–14 derece seviyelerine yükselmesi tahmin ediliyor.
DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Tahmin haritalarında öne çıkan bir diğer başlık ise Doğu Anadolu için yapılan çığ uyarısı oldu. Sıcaklık artışına bağlı kar erimeleri nedeniyle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
HAFTA ORTASINDA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Yayımlanan 7 günlük tahminlere göre pazartesi gününden itibaren yağışlı sistemin yurdu terk etmesi bekleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Uzun süredir kapalı ve yağışlı havanın etkisinde olan iç kesimlerde güneşli günlerin başlamasıyla birlikte zirai faaliyetlerin de hız kazanabileceği değerlendiriliyor.
Meteoroloji uzmanları, mevsim geçişi nedeniyle gece ve gündüz sıcaklık farklarının yüksek seyredebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyor.
