Türkiye'ye soğuk hava ve sağanak geliyor!

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 ila 8 derece düşüyor. Marmara'da sert rüzgarlar, birçok bölgede ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Detaylar ve il il sıcaklık tahminleri haberimizde.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 08:10
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 08:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 ila 8 derece azalacak. Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verilirken, vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan tahminlere göre, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir bir serinleme dalgası etkisini gösterecek. Sıcaklık düşüşünün yanı sıra kuvvetli yağışlar ve sert rüzgarlar da kapıda.
Batıdan Başlayan Düşüş: Yağışlar Kuvvetleniyor
Yarın itibarıyla ülke genelinde etkisini artıracak olan yağışlı sistem, özellikle batı ve kıyı bölgelerde şiddetini artıracak. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların;
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde,
Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde,
Akdeniz: Doğu Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın), Akdeniz kıyıları ve Marmara'nın güneyinde sağanakların gök gürültülü ve yerel olarak kuvvetli geçeceği öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı
Yağışların yanı sıra rüzgar da hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Aynı gün Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, fırtına seviyesine yaklaşan bu sert rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
İl İl Beklenen Sıcaklık Değerleri
Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte bazı önemli merkezlerde öngörülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:
İstanbul: 13 / 17 °C
İzmir: 13 / 19 °C
Ankara: 9 / 16 °C
Antalya: 17 / 23 °C
Samsun: 14 / 19 °C
Trabzon: 15 / 20 °C
Erzurum: 3 / 12 °C
Diyarbakır: 9 / 18 °C
"Tedbirli Olun" Çağrısı
Yetkililer; ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Su baskını, sel, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Türkiye'ye soğuk hava ve sağanak geliyor!
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 ila 8 derece düşüyor. Marmara'da sert rüzgarlar, birçok bölgede ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Detaylar ve il il sıcaklık tahminleri haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 ila 8 derece azalacak. Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verilirken, vatandaşlar olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan tahminlere göre, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir bir serinleme dalgası etkisini gösterecek. Sıcaklık düşüşünün yanı sıra kuvvetli yağışlar ve sert rüzgarlar da kapıda.
Batıdan Başlayan Düşüş: Yağışlar Kuvvetleniyor
Yarın itibarıyla ülke genelinde etkisini artıracak olan yağışlı sistem, özellikle batı ve kıyı bölgelerde şiddetini artıracak. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların;
Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevrelerinde,
Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde,
Akdeniz: Doğu Akdeniz'de Hatay ve Osmaniye çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın), Akdeniz kıyıları ve Marmara'nın güneyinde sağanakların gök gürültülü ve yerel olarak kuvvetli geçeceği öngörülüyor.
Marmara ve Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı
Yağışların yanı sıra rüzgar da hayatı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Aynı gün Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, fırtına seviyesine yaklaşan bu sert rüzgarlar nedeniyle yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
İl İl Beklenen Sıcaklık Değerleri
Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte bazı önemli merkezlerde öngörülen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:
İstanbul: 13 / 17 °C
İzmir: 13 / 19 °C
Ankara: 9 / 16 °C
Antalya: 17 / 23 °C
Samsun: 14 / 19 °C
Trabzon: 15 / 20 °C
Erzurum: 3 / 12 °C
Diyarbakır: 9 / 18 °C
"Tedbirli Olun" Çağrısı
Yetkililer; ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Su baskını, sel, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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