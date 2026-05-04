Türkiye genelinde dev siber operasyon: 127 tutuklama
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, siber suçlara yönelik 24 ilde düğmeye basıldı. Gözaltına alınan 212 şüpheliden 127’si tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:45
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 11:46
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Emniyet birimleri tarafından son 5 gün içinde 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı.
Yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan şüphelilerden 127’si tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Suç yelpazesi geniş
Operasyonların; çevrim içi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suça yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen içerik bulundurdukları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden faaliyet yürüttükleri ve dijital platformlar aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Ayrıca zanlıların, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına izinsiz erişim sağladıkları, oltalama (phishing) yöntemleriyle kişisel verileri ele geçirdikleri ve bu verileri yasa dışı faaliyetlerde kullandıkları belirlendi.
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık
Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden “yatırım fırsatı”, “ürün satışı” ve “TOKİ başvurusu” gibi temalarla vatandaşları hedef aldıkları, sahte siteler aracılığıyla maddi kazanç sağladıkları ifade edildi.
Yetkililer, vatandaşlara bilinmeyen linklere tıklamamaları, kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve şüpheli işlemleri ilgili birimlere bildirmeleri konusunda uyarıda bulundu.
