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Türkiye'den Bulgaristan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bulgaristan'da 86 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'da meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bulgaristan'ın Yanbolu şehrinde dün (10 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bulgaristan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Mevcut bilgilere göre kazada bir vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sofya Büyükelçiliğimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir.
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