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Türkiye'den Bulgaristan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 11:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'den Bulgaristan'a taziye mesajı

Bulgaristan'da 86 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 11 kişi öldü.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'da meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bulgaristan'ın Yanbolu şehrinde dün (10 Kasım) meydana gelen zincirleme trafik kazaları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bulgaristan halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Mevcut bilgilere göre kazada bir vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sofya Büyükelçiliğimiz gelişmeleri yakından takip etmektedir.

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