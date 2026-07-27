Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye iyi bir müttefik oldu, Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 21:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi çerçevesinde Ankara'da yaptığı açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tepkiyle karşılandı.
Zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Türkiye'nin F-35 uçaklarını temin edebilmesi konusunda olumlu sinyaller vermişti.
Trump, Türkiye'ye yönelik F-35 uçakları satışı hakkında, ''Bu hususta bir karar alacağız. Çok iyi bir ilişki yürütüyoruz ve sanıyorum ki pek çok kişi neden bunu yapmıyoruz diye sorguluyor. Türkiye sadık bir dostumuzdur. F-35 muazzam bir uçak. Ve kuşkusuz bu konuda değerlendirmeler yapacağız.'' şeklinde konuşmuştu.
İSRAİL'DEN F-35 TEPKİSİ
Trump'ın bu sözlerinin ardından İsrailli siyasetçiler duruma karşı olduklarını belirtirken, Netanyahu da ABD ve İsrail basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda Türkiye'nin F-35 uçaklarına erişiminin engellenmesi çağrısında bulunmuştu.
TRUMP'A SORULDU
ABD Başkanı Donald Trump'a, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki beyanatları soruldu.
"ERDOĞAN BENİM DOSTUM, KİMSE BİZE NE SATIP SATMAYACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ"
Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını durdurma çabalarına değinen Trump, şunları söyledi: “Türkiye benim için mükemmel bir müttefik oldu. Erdoğan benim dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.”
NETANYAHU BEYAZ SARAY'A GELİYOR
Diğer taraftan Trump, yarın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
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Trump'tan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye iyi bir müttefik oldu, Erdoğan dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi çerçevesinde Ankara'da yaptığı açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tepkiyle karşılandı.
Zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, Türkiye'nin F-35 uçaklarını temin edebilmesi konusunda olumlu sinyaller vermişti.
Trump, Türkiye'ye yönelik F-35 uçakları satışı hakkında, ''Bu hususta bir karar alacağız. Çok iyi bir ilişki yürütüyoruz ve sanıyorum ki pek çok kişi neden bunu yapmıyoruz diye sorguluyor. Türkiye sadık bir dostumuzdur. F-35 muazzam bir uçak. Ve kuşkusuz bu konuda değerlendirmeler yapacağız.'' şeklinde konuşmuştu.
İSRAİL'DEN F-35 TEPKİSİ
Trump'ın bu sözlerinin ardından İsrailli siyasetçiler duruma karşı olduklarını belirtirken, Netanyahu da ABD ve İsrail basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda Türkiye'nin F-35 uçaklarına erişiminin engellenmesi çağrısında bulunmuştu.
TRUMP'A SORULDU
ABD Başkanı Donald Trump'a, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki beyanatları soruldu.
"ERDOĞAN BENİM DOSTUM, KİMSE BİZE NE SATIP SATMAYACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ"
Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını durdurma çabalarına değinen Trump, şunları söyledi: “Türkiye benim için mükemmel bir müttefik oldu. Erdoğan benim dostum. Kimse bize ne satıp satmayacağımızı söyleyemez.”
NETANYAHU BEYAZ SARAY'A GELİYOR
Diğer taraftan Trump, yarın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
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