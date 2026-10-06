TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti
TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti
TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde haber takibi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi. 1989’da başladığı gazetecilik kariyerinde savaş ve çatışma bölgeleri dahil birçok noktada görev yapan Öztürk’ün vefatının ardından basın camiasından taziye mesajları paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 19:49
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 19:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Recep Levent Öztürk, haber takibi amacıyla katıldığı program sırasında aniden rahatsızlandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Öztürk’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
56 yaşındaki gazeteci, müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gazeteciliğe 1989 yılında başladı
Öztürk, gazetecilik mesleğine 1989 yılında Düzce’de yerel basında başladı. Kariyerini daha sonra ulusal medyada sürdüren deneyimli muhabir, 37 yıllık meslek yaşamında Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde görev yaptı.
Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu dahil çeşitli çatışma bölgelerindeki gelişmeleri takip eden Öztürk, savaşların yanı sıra doğal afetler ve insani krizleri de sahadan aktardı.
Gürcistan’da saldırıya uğramıştı
Recep Levent Öztürk, 2008 yılında Gürcistan’daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir gözünü kaybeden Öztürk, tedavi sürecinin ardından gazetecilik mesleğine devam etti.
Öztürk, sonraki yıllarda da çatışma ve kriz bölgelerinde muhabir olarak görev aldı. Meslek yaşamı boyunca hazırladığı haber ve dosyalarla çeşitli ödüllere layık görüldü.
2026’da Beyrut’taki gelişmeleri takip etti
Öztürk, 2026 yılında Beyrut’ta yaşanan çatışmaları ve bölgedeki gelişmeleri sahadan takip etti. Son dönemde TRT Haber’de yayımlanan “Yardım Konvoyu” programında görev alan Öztürk, insani yardım faaliyetleri ve bölgedeki insan hikâyelerini ekranlara taşıdı.
Burhanettin Duran’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Recep Levent Öztürk’ün vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Duran, Öztürk’ün zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek ailesine, yakınlarına ve TRT camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
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TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti
TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde haber takibi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi. 1989’da başladığı gazetecilik kariyerinde savaş ve çatışma bölgeleri dahil birçok noktada görev yapan Öztürk’ün vefatının ardından basın camiasından taziye mesajları paylaşıldı.
Recep Levent Öztürk, haber takibi amacıyla katıldığı program sırasında aniden rahatsızlandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Öztürk’ün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
56 yaşındaki gazeteci, müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gazeteciliğe 1989 yılında başladı
Öztürk, gazetecilik mesleğine 1989 yılında Düzce’de yerel basında başladı. Kariyerini daha sonra ulusal medyada sürdüren deneyimli muhabir, 37 yıllık meslek yaşamında Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde görev yaptı.
Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu dahil çeşitli çatışma bölgelerindeki gelişmeleri takip eden Öztürk, savaşların yanı sıra doğal afetler ve insani krizleri de sahadan aktardı.
Gürcistan’da saldırıya uğramıştı
Recep Levent Öztürk, 2008 yılında Gürcistan’daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir gözünü kaybeden Öztürk, tedavi sürecinin ardından gazetecilik mesleğine devam etti.
Öztürk, sonraki yıllarda da çatışma ve kriz bölgelerinde muhabir olarak görev aldı. Meslek yaşamı boyunca hazırladığı haber ve dosyalarla çeşitli ödüllere layık görüldü.
2026’da Beyrut’taki gelişmeleri takip etti
Öztürk, 2026 yılında Beyrut’ta yaşanan çatışmaları ve bölgedeki gelişmeleri sahadan takip etti. Son dönemde TRT Haber’de yayımlanan “Yardım Konvoyu” programında görev alan Öztürk, insani yardım faaliyetleri ve bölgedeki insan hikâyelerini ekranlara taşıdı.
Burhanettin Duran’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Recep Levent Öztürk’ün vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Duran, Öztürk’ün zorlu şartlar altında görev yaptığını belirterek ailesine, yakınlarına ve TRT camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
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