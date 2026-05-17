TMSF sürecindeki Flash Haber TV’de yeni dönem

Kara para aklama soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Flash Haber TV’de canlı yayın faaliyetleri durduruldu. Kanal ekranlarında bundan sonra yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 15:58
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 16:02
Kaynak:
Haber Merkezi
Kanal yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen resmi bilgilendirmede, tüm personelin tazminat haklarının eksiksiz şekilde karşılanacağı ifade edildi. TMSF yönetimindeki yayın kuruluşunda operasyonel yapının yeniden şekillendirildiği aktarıldı.
Canlı yayınların sona ermesiyle birlikte mevcut programların tekrar bölümleri ekranlarda yer almaya başladı. TMSF tarafından yürütülen süreç tamamlanana kadar kanal yayın akışının arşiv içerikleriyle sürdürüleceği belirtildi.
Özelleştirme süreci gündemde
Flash Haber TV’nin yayın lisansı ile teknik altyapısının özelleştirme kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Satış sürecine ilişkin resmi takvimin ilerleyen dönemde netleşeceği ifade ediliyor.
Kanalın son ana haber bültenini gazeteci Şevval Şirin sundu. Şirin, yayın sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir kanalın son yayınını yapmak çok farklı bir sorumluluk ve duygu. Tüm basın emekçisi dostlarıma teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
Yayın akışı arşiv içerikleriyle sürecek
Canlı yayınların tamamen sona erdirilmesinin ardından kanal ekranlarında eski programların tekrarları yayınlanacak. TMSF sürecinin tamamlanması ve yeni yatırımcı bulunmasına kadar mevcut yayın modelinin devam edeceği kaydedildi.
