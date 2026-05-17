Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat cezası açıklaması
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin 962,50 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin daha yoğun şekilde sürdürüleceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 12:56
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2026 yılı içinde gerçekleştirdiği 4 ayrı toplantıda piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu uygulamaların incelendiği belirtildi. Açıklamada, temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.
Ekmek ve simit denetimlerinde ceza uygulandı
Açıklamaya göre, temel gıda ve tüketim ürünlerine ilişkin incelemelerde 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 lira ceza kesildi. Ekmek ve simit ürünlerinde tarifeye aykırı uygulama yaptığı belirlenen 75 işletmeye ise toplam 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası verildi.
Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının ardından yerel platformlarda gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin yapılan incelemelerde 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandığı bildirildi.
Meyve ve sebze fiyatları incelemeye alındı
Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik denetimlerde ise 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Böylece Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde toplam 1258 işletmeye 389 milyon 430 bin 962,50 lira tutarında idari yaptırım uygulanmış oldu. Bakanlık, önümüzdeki dönemde özellikle temel tüketim ürünlerine yönelik denetimlerin devam edeceği mesajını verdi.
Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi. Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmeler ile otogarların yakın takip altında olduğu kaydedildi.
Açıklamada, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.
