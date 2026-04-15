Ticaret Bakanlığı sahte yatırım tuzaklarına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı sahte yatırım tuzaklarına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı sahte yatırım tuzaklarına karşı uyardı. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yayılan içeriklerin yöntemi ve riskleri açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 18:45
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 18:48
Ticaret Bakanlığı,artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Bakanlık; adı, logosu ve yöneticilerin unvanları kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ile yapay zekâ destekli videolar üzerinden vatandaşların hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan içeriklerin dikkatle incelenmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, bu tür girişimlerin ilerleyen dönemde farklı yöntemlerle devam edebileceğine işaret etti.
Sahte belgeler ve yapay zekâ içerikleri kullanılıyor
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde sahte belge ve videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine dair bildirimlerin arttığı ifade edildi. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızın adı, logosu ve yöneticilerimizin unvanları kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ve yapay zekâ ile oluşturulmuş videolar aracılığıyla vatandaşlarımızın dolandırılmaya çalışıldığına dair bildirimler alınmaktadır” denildi.
Yüksek kazanç vaatlerine karşı uyarı
Açıklamada, sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan “devlet güvencesiyle yüksek kazanç” iddiası taşıyan yatırım tekliflerinin tamamen sahte olduğu belirtildi. Vatandaşların bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.
Resmî kanallar dışında yapılan paylaşımlar
Bakanlık, resmî kurumlara ait açıklamaların yalnızca doğrulanmış kanallar üzerinden yapıldığını hatırlattı. Kurum adı ve görselleri kullanılarak hazırlanan içeriklerin güvenilirlik açısından kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.
Vatandaşlara dikkat çağrısı
Açıklamada, şüpheli içeriklerle karşılaşan kişilerin ilgili kurumlara bildirimde bulunmasının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, dijital platformlarda yayılan içeriklere karşı farkındalığın artırılmasının dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesinde etkili olabileceğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı sahte yatırım tuzaklarına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı sahte yatırım tuzaklarına karşı uyardı. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yayılan içeriklerin yöntemi ve riskleri açıklandı.
Ticaret Bakanlığı,artış gösteren dolandırıcılık girişimlerine ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Bakanlık; adı, logosu ve yöneticilerin unvanları kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ile yapay zekâ destekli videolar üzerinden vatandaşların hedef alındığını açıkladı. Açıklamada, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan içeriklerin dikkatle incelenmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer, bu tür girişimlerin ilerleyen dönemde farklı yöntemlerle devam edebileceğine işaret etti.
Sahte belgeler ve yapay zekâ içerikleri kullanılıyor
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son günlerde sahte belge ve videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine dair bildirimlerin arttığı ifade edildi. Açıklamada, “Ticaret Bakanlığımızın adı, logosu ve yöneticilerimizin unvanları kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ve yapay zekâ ile oluşturulmuş videolar aracılığıyla vatandaşlarımızın dolandırılmaya çalışıldığına dair bildirimler alınmaktadır” denildi.
Yüksek kazanç vaatlerine karşı uyarı
Açıklamada, sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yayılan “devlet güvencesiyle yüksek kazanç” iddiası taşıyan yatırım tekliflerinin tamamen sahte olduğu belirtildi. Vatandaşların bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.
Resmî kanallar dışında yapılan paylaşımlar
Bakanlık, resmî kurumlara ait açıklamaların yalnızca doğrulanmış kanallar üzerinden yapıldığını hatırlattı. Kurum adı ve görselleri kullanılarak hazırlanan içeriklerin güvenilirlik açısından kontrol edilmesi gerektiği ifade edildi.
Vatandaşlara dikkat çağrısı
Açıklamada, şüpheli içeriklerle karşılaşan kişilerin ilgili kurumlara bildirimde bulunmasının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, dijital platformlarda yayılan içeriklere karşı farkındalığın artırılmasının dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesinde etkili olabileceğini belirtti.
