TBMM Genel Kurulu iki önemli kanun teklifini görüşecek
TBMM Genel Kurulu iki önemli kanun teklifini görüşecek
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 30 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini görüşecek. Tekliflerde askerlik sistemi, kamu personel rejimi, yargı süreçleri ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 13:20
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 13:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, Askeralma Kanunu uyarınca askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak TSK hizmetine alınamayacak.
Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim alarak subaylığa nasbedilenlerden, yükümlülük süresi tamamlanmadan mahkeme ya da disiplin kurulu kararıyla ilişiği kesilenler ile ilgili mevzuat kapsamında istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği mesleklerini icra edemeyecek.
Sözleşmeli er ve erbaşlara kamuya geçiş imkanı
Teklife göre, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet verdikten sonra ayrılan ve nitelik belgesi olumlu olan personel, kontenjan ve atama izinleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçirilmesinde ise fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile yazılı ve/veya mülakat sınavlarında başarılı olma şartı aranacak.
12. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler
Genel Kurul'un ele alacağı 12. Yargı Paketi kapsamında, Danıştay'daki daire sayısının 10 olarak uygulanmasına ilişkin 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek sürenin 4 yıl uzatılması öngörülüyor.
Teklifte ayrıca, idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamının genişletilmesi ve yalnızca hakimlik ile savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası uygulanması düzenleniyor.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi nedeniyle işlediği ve Anayasa'nın 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele olarak değerlendirilebilecek suçlarda uygulanmayacak.
Faiz hesaplaması ve Yargıtay düzenlemesi
Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında faiz ödenmesi gereken hallerde, sözleşmeyle belirlenmeyen faiz oranı, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık tarihinde kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont faiz oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.
Teklife göre, Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları dışındaki tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın tesliminden itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında ise duruşmalar arasındaki sürenin 3 aydan uzun olamaması hükme bağlanacak.
IBAN düzenlemesi ve komisyon çalışmaları
Teklifte, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan olaylara ilişkin düzenleme de yer alıyor. Buna göre, dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirakin yalnızca banka hesabı, ödeme aracı veya hesap bilgilerinin haksız menfaat amacıyla başkasının kullanımına sunulması fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.
Öte yandan TBMM'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon da gündemindeki konuları ele alacak. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
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TBMM Genel Kurulu iki önemli kanun teklifini görüşecek
TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 30 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini görüşecek. Tekliflerde askerlik sistemi, kamu personel rejimi, yargı süreçleri ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngörülüyor.
Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, Askeralma Kanunu uyarınca askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf olarak TSK hizmetine alınamayacak.
Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı adına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim alarak subaylığa nasbedilenlerden, yükümlülük süresi tamamlanmadan mahkeme ya da disiplin kurulu kararıyla ilişiği kesilenler ile ilgili mevzuat kapsamında istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca hekimlik veya diş hekimliği mesleklerini icra edemeyecek.
Sözleşmeli er ve erbaşlara kamuya geçiş imkanı
Teklife göre, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet verdikten sonra ayrılan ve nitelik belgesi olumlu olan personel, kontenjan ve atama izinleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek.
Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçirilmesinde ise fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile yazılı ve/veya mülakat sınavlarında başarılı olma şartı aranacak.
12. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler
Genel Kurul'un ele alacağı 12. Yargı Paketi kapsamında, Danıştay'daki daire sayısının 10 olarak uygulanmasına ilişkin 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek sürenin 4 yıl uzatılması öngörülüyor.
Teklifte ayrıca, idare mahkemelerinde tek hakimle görülebilecek dava kapsamının genişletilmesi ve yalnızca hakimlik ile savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası uygulanması düzenleniyor.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi nedeniyle işlediği ve Anayasa'nın 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele olarak değerlendirilebilecek suçlarda uygulanmayacak.
Faiz hesaplaması ve Yargıtay düzenlemesi
Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında faiz ödenmesi gereken hallerde, sözleşmeyle belirlenmeyen faiz oranı, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık tarihinde kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont faiz oranının yüzde 80'i esas alınarak hesaplanacak.
Teklife göre, Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları dışındaki tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine dosyanın tesliminden itibaren 3 ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecek.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında ise duruşmalar arasındaki sürenin 3 aydan uzun olamaması hükme bağlanacak.
IBAN düzenlemesi ve komisyon çalışmaları
Teklifte, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan olaylara ilişkin düzenleme de yer alıyor. Buna göre, dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirakin yalnızca banka hesabı, ödeme aracı veya hesap bilgilerinin haksız menfaat amacıyla başkasının kullanımına sunulması fiiliyle sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.
Öte yandan TBMM'de, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklerin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon da gündemindeki konuları ele alacak. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
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