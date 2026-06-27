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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ''Terörsüz Türkiye'' açıklaması: İşin çoğunluğu bitti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin 'Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 12:34
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 12:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ''Terörsüz Türkiye'' açıklaması: İşin çoğunluğu bitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme dair soruları yanıtladığı programda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

* (Terörsüz Türkiye) Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.

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