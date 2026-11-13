TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan soykırımcı İsrail'e sert tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan soykırımcı İsrail'e sert tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katleden, Gazze'ye yönelik işgal planlarıyla bu yıkımı derinleştiren Netanyahu ve hükümeti, barışı değil, savaşı ve işgali tercih ettiğini bugün bir kez daha ortaya koymuştur.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:53
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 12:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, soykırımcı İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni hedef aldığı saldırıya sert tepki gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Barbar İsrail, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni hedef alarak insanlık onurunu ayaklar altına alan, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan yeni bir katliamı daha gerçekleştirmiştir.
Sağlık çalışanlarının hedef alındığı bu saldırılar, münferit hadiseler değil, Filistin halkını topyekûn yok etmeye yönelik sistematik bir politikanın parçasıdır.
Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katleden, Gazze'ye yönelik işgal planlarıyla bu yıkımı derinleştiren Netanyahu ve hükümeti, barışı değil, savaşı ve işgali tercih ettiğini bugün bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu vahşet karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin'de yükselen feryatlara değil, bütün mazlumların çığlığına ve insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmektir.
Uluslararası toplumu, bu hukuk tanımaz ve sömürgeci siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan soykırımcı İsrail'e sert tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katleden, Gazze'ye yönelik işgal planlarıyla bu yıkımı derinleştiren Netanyahu ve hükümeti, barışı değil, savaşı ve işgali tercih ettiğini bugün bir kez daha ortaya koymuştur.' açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, soykırımcı İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni hedef aldığı saldırıya sert tepki gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Barbar İsrail, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni hedef alarak insanlık onurunu ayaklar altına alan, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan yeni bir katliamı daha gerçekleştirmiştir.
Sağlık çalışanlarının hedef alındığı bu saldırılar, münferit hadiseler değil, Filistin halkını topyekûn yok etmeye yönelik sistematik bir politikanın parçasıdır.
Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katleden, Gazze'ye yönelik işgal planlarıyla bu yıkımı derinleştiren Netanyahu ve hükümeti, barışı değil, savaşı ve işgali tercih ettiğini bugün bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu vahşet karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin'de yükselen feryatlara değil, bütün mazlumların çığlığına ve insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmektir.
Uluslararası toplumu, bu hukuk tanımaz ve sömürgeci siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.
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