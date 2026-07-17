Skandal 15 Temmuz paylaşımı! Nasuh Mahruki tutuklandı
Skandal 15 Temmuz paylaşımı! Nasuh Mahruki tutuklandı
Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:06
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 15:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış,
Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.
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Skandal 15 Temmuz paylaşımı! Nasuh Mahruki tutuklandı
Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış,
Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahruki, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.
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