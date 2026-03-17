Sis nedeniyle Boğaz trafiği kapatıldı, vapurlar iptal edildi

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, etkili olan sis nedeniyle saat 04.53 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı. Şehir Hatları'nda da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Haber Giriş Tarihi: 17.03.2026 09:05
Haber Güncellenme Tarihi: 17.03.2026 09:05
Kaynak: Haber Merkezi
Sis nedeniyle Boğaz trafiği kapatıldı, vapurlar iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı duyuruldu.

Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.

VAPUR SEFERLERİ DURDURULDU

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.

