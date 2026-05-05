Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısında hangi başlıklar öne çıktı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu’nda, Türkiye’nin ulusal siber güvenlik stratejisi kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıda mevcut riskler, küresel gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler ele alınırken, alınacak kararların uygulama süreci yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 18:13
hurhaber.com
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye’nin dijital varlıklarının korunması, tehditlere karşı proaktif yapı kurulması ve güçlü bir ulusal siber güvenlik mimarisi oluşturulması hedefleri öne çıktı.
Açıklamada, küresel rekabet ve bölgesel gelişmelerin siber tehditleri daha karmaşık hale getirdiği belirtilerek, bu alanın ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alındığı ifade edildi.
Kritik altyapılar öncelikli alanlar arasında
Toplantıda ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurları yeniden değerlendirilirken, kritik altyapıların korunması, dijital sistem güvenliği ve yerli-millî teknolojilerde kapasite artırımı öncelikli başlıklar arasında yer aldı.
Veri egemenliği ayrı bir başlık olarak ele alınırken, verinin stratejik bir değer taşıdığı ve dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.
15 sektör kritik altyapı kapsamına alındı
Kurulda, çeşitli alanların kritik altyapı sektörü olarak belirlenmesine karar verildi. Bu kapsamda; dijital altyapılar, enerji, finans, sağlık, savunma sanayii, ulaştırma ve tarım gibi alanların da bulunduğu toplam 15 sektör kritik olarak tanımlandı.
Ayrıca kurumlar arası eş güdümün artırılması, siber risklere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi konularında mutabakata varıldı.
Siber dayanıklılık ve caydırıcılık hedefi
Açıklamada, mevcut ve potansiyel tehditlere karşı siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı bildirildi. Belirlenen öncelikler doğrultusunda somut adımların atılması ve tüm paydaşların sürece aktif katılımının sağlanması planlanıyor.
