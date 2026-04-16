Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 08:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 08:36
EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14 Nisan günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir."
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 16 gözaltı
Çok Okunanlar