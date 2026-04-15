TBMM okul saldırıları için komisyon kurmaya hazırlanıyor
TBMM okul saldırıları için komisyon kurulması gündemde. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından Meclis’te 23 Nisan’da değerlendirme yapılacak.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 19:57
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 19:59
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye’de art arda yaşanan okul saldırılarının ardından TBMM’de yeni bir adım atılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, okul saldırılarına ilişkin Meclis bünyesinde komisyon kurulması konusunda ortak noktaya varıldığını ve 23 Nisan 2026 tarihinde değerlendirme yapılacağını açıkladı.
Okullarda yaşanan saldırılar gündemde
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen saldırıda 19 yaşındaki Ömer Ket, pompalı tüfekle okula girerek bahçe, koridor ve sınıflarda ateş açtı. Olayda 4 öğretmen, 10 öğrenci, bir polis memuru ve bir kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Saldırgan olayın ardından intihar etti.
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda düzenlenen saldırıda ise 14 yaşındaki bir öğrenci, okula 5 silah ve 7 şarjörle giderek iki sınıfı hedef aldı. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Meclis süreci 23 Nisan’da ele alacak
Yaşanan olayların ardından Türkiye genelinde güvenlik önlemleri tartışma konusu olurken, TBMM’de komisyon kurulması için siyasi partiler arasında uzlaşı sağlandığı bildirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Ortak noktaya vardık, 23 Nisan’da değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar