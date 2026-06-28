Sanat dünyası Kadir İnanır'a son görevini yerine getiriyor
Sanat dünyası Kadir İnanır'a son görevini yerine getiriyor
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. İleri evre akciğer kanseri, zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından isimler, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 14:56
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 14:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Anma töreninde Kadir İnanır'ın yaşamı ve sanat kariyerini anlatan belgesel gösterildi. Gösterim sırasında sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural gözyaşlarını tutamadı. Törende İnanır'ın uzun yıllara yayılan sinema yolculuğu alkışlarla anıldı.
Sanat camiasından veda mesajları
Törende konuşan oyuncu Nuri Alço, Kadir İnanır'ın Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi.
Perihan Savaş ise İnanır'ı "kahramanı" olarak tanımlarken, onu her zaman özleyeceklerini ifade etti. Menderes Samancılar da yakın dostunu "bizim ciğerimizin köşesiydi" sözleriyle andı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kadir İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldığını belirterek son görevini yerine getirmek için törende bulunduğunu söyledi.
Meltem Cumbul ise İnanır'ın onlarca filmiyle Türkiye'nin her kesimine ulaştığını ifade ederek, sanatçının Türk sinemasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.
Kerem Alışık da Kadir İnanır'ın yalnızca sinemanın değil, kendi yaşamının da önemli bir parçası olduğunu belirterek, "77 yıllık bir ömrü vardı, karşılığında sinemaya bir ömür verdi." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Burak Deniz de yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın Türk sineması için büyük bir değer olduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze programı açıklandı
Kadir İnanır'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Defin işleminin ardından taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.
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Sanat dünyası Kadir İnanır'a son görevini yerine getiriyor
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. İleri evre akciğer kanseri, zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından isimler, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma töreninde Kadir İnanır'ın yaşamı ve sanat kariyerini anlatan belgesel gösterildi. Gösterim sırasında sanatçının 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural gözyaşlarını tutamadı. Törende İnanır'ın uzun yıllara yayılan sinema yolculuğu alkışlarla anıldı.
Sanat camiasından veda mesajları
Törende konuşan oyuncu Nuri Alço, Kadir İnanır'ın Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek büyük bir kayıp yaşandığını söyledi.
Perihan Savaş ise İnanır'ı "kahramanı" olarak tanımlarken, onu her zaman özleyeceklerini ifade etti. Menderes Samancılar da yakın dostunu "bizim ciğerimizin köşesiydi" sözleriyle andı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kadir İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldığını belirterek son görevini yerine getirmek için törende bulunduğunu söyledi.
Meltem Cumbul ise İnanır'ın onlarca filmiyle Türkiye'nin her kesimine ulaştığını ifade ederek, sanatçının Türk sinemasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.
Kerem Alışık da Kadir İnanır'ın yalnızca sinemanın değil, kendi yaşamının da önemli bir parçası olduğunu belirterek, "77 yıllık bir ömrü vardı, karşılığında sinemaya bir ömür verdi." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Burak Deniz de yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın Türk sineması için büyük bir değer olduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze programı açıklandı
Kadir İnanır'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek. Defin işleminin ardından taziyeler Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.
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