SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Samsun'da 6 araçlık kaza: 19 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde altı aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Deniz K. yönetimindeki yem yüklü kamyon, İstanbul Caddesi Tır Garajı Kavşağı'nda freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Biri öğrenci servisi olmak üzere altı aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver