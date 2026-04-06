Şam’da üçlü zirve: Türkiye “kilit arabulucu” rolüyle öne çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Uluslararası basın, Türkiye’nin bölgedeki arabulucu rolünün güçlendiğine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 13:25
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 13:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla Şam’da Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında kritik bir zirve gerçekleştirildi. Uluslararası basın, Türkiye’nin “kilit arabulucu” rolüne dikkat çekerek sürecin bölge için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini vurguladı.
Şam’da kritik buluşma
Suriye’nin başkenti Şam’da Türkiye, Suriye ve Ukrayna arasında dikkat çeken bir üçlü zirve gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara katıldı.
“Türkiye yeni dönemin mimarı”
İsrail merkezli bir yayın organında yer alan değerlendirmede, Türkiye’nin süreçte üstlendiği rol öne çıkarıldı. Haberde Ankara’nın “kilit arabulucu” olduğu belirtilerek, zirvenin bölgedeki dengeler açısından kritik bir adım olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin hem Ukrayna hem de Suriye ile temas kurabilen nadir aktörlerden biri olduğuna dikkat çekilerek, geçmişte olduğu gibi diplomatik köprü görevi üstlendiği vurgulandı.
Bölgesel konular masada
Zirvede Türkiye-Suriye iş birliği, yeniden yapılanma süreci ve ekonomik kapasitenin geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca ortak güvenlik tehditleri, Ukrayna’daki savaşın bölgeye etkileri ve Lübnan’daki gelişmeler de gündeme geldi.
Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşmalar kapsamında Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu konusu da görüşüldü.
“Yeni dönemin başlangıcı”
Haberde zirve için “Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcının sembolü” değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’nin son dönemde bölgede yürüttüğü diplomatik temasların, istikrar ve güvenlik açısından belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
