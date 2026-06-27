Sahipsiz köpek saldırısı sonrası Bakan Çiftçi'den talimat: Müfettiş görevlendirildi
Sahipsiz köpek saldırısı sonrası Bakan Çiftçi'den talimat: Müfettiş görevlendirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yereldeki mevzuat uygulamasını denetlemek ve ihmal iddialarını incelemek üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 27.06.2026 16:10
Haber Güncellenme Tarihi: 27.06.2026 16:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viranşehir'in Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanmasının derin üzüntüyle karşılandığı, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olaya ilişkin olarak, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Saldırı sonucu yaralanan evladımız, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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Sahipsiz köpek saldırısı sonrası Bakan Çiftçi'den talimat: Müfettiş görevlendirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yereldeki mevzuat uygulamasını denetlemek ve ihmal iddialarını incelemek üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viranşehir'in Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanmasının derin üzüntüyle karşılandığı, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olaya ilişkin olarak, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Saldırı sonucu yaralanan evladımız, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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