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  • Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyede

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyede

Üsküdar Belediyesi'ne soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyede

Üsküdar Belediyesi'ne soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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