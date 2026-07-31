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Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyede
Üsküdar Belediyesi'ne soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Üsküdar Belediyesi'ne soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi.
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