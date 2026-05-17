Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesinden detaylar

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesi soruşturma dosyasına yansıdı. MASAK raporlarında milyonlarca liralık para hareketi incelendi.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonrası gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Yasa dışı bahis’, ‘Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarının yer aldığı dosyada, MASAK analizleri dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yeni mali inceleme ve dijital veri analizlerinin sürmesi bekleniyor.
MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren finansal suç ağı niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.
Kütahyalı’nın banka hesap hareketlerine ilişkin incelemelerde, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı kaydedildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL para girişi olduğu aktarıldı.
E-para ve ödeme kuruluşlarına yönelik analizlerde de 2022-2024 döneminde 6 farklı kuruluş üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu tespit edildi. Savcılık dosyasında söz konusu para hareketlerinin olağan bireysel hesap trafiği kapsamında değerlendirilmediği ifade edildi.
Operasyonda 198 şüpheli hakkında karar verildi
Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 21 ilde 228 adrese düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna yönelik kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekne hakkında da el koyma kararı verildi.
Kütahyalı suçlamaları reddetti
İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya götürülen Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Kütahyalı’nın ifadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ifadesinden detaylar
