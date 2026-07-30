Önder Sav CHP defterini kapattı! Zehir zemberek sözlerle istifa etti
Önder Sav CHP defterini kapattı! Zehir zemberek sözlerle istifa etti
CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav partisinden 70 yıl sonra istifa etti. CHP'nin hukuksuzluğun, adaletsizliğin cirit attığı bir parti konumuna sokulduğunu savunan Sav, 'Parti kurucu değerlerinden uzaklaştı. İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 13:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan kriz, yargının "mutlak butlan" kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.
Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından hız kazanan süreç, peş peşe istifaları da beraberinde getirdi.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 70 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Sav'ın istifa kararı, parti yönetimine yönelik sert eleştirileriyle birlikte gündem oldu.
"CHP ADALETSİZLİĞİN CİRİT ATTIĞI BİR PARTİ"
Basın toplantısında CHP yönetimini hedef alan Önder Sav, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur." ifadelerini kullandı.
Parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Önder Sav, "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir." sözleriyle mevcut yönetime sert mesaj verdi.
İSLAM VE BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞINDA SEMBOL İSİM: ÖNDER SAV
Önder Sav'ın CHP'den istifa ettiğini açıklaması ve Yeni Parti'ye katılacağını söylemesiyle birlikte CHP zihniyetini özetleyen sözleri tekrar akıllara geldi. Sav'ın bu skandalları Türkiye'de günlerce konuşulmuştu.
HZ. MUHAMMED'E HAKARET NİTELİĞİNDE SÖZLER
Önder Sav, CHP Ankara Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde CHP'li Elmadağ Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Dönemin CHP'li Elmadağ Belediye Başkanı Ömer Ağa Kurt'un makamında halka ve basına açık gerçekleşen ziyarette Önder Sav'ın yanına gelen ve CHP'yi desteklediğini söyleyen Mustafa Ünal (72), hacca gitmek düşüncesinde olduğunu belirtmişti. Sav da orada bulunan vatandaşların ve basının duyabileceği şekilde "Boş ver Araplara para kaptırma." şeklinde cevap vermişti.
Diyalogun devamında Mustafa Ünal'ın "Bir ayağım çukurda.' demesi üzerine Sav, üslubunu devam ettirerek, "Bakarsın Muhammed seni bırakmaz, sen yine şey yapma elinden tutar seni geri göndermez.' ifadelerini kullanmıştı.
Halka açık bir toplantıda Hz. Muhammed ve hac konusunda sözler sarf eden Sav'ın bu sözleri medyada geniş yer bulmuştu.
Sav'ın Yargıtay'ın bir şahsın düğünde 'Allah'a küfretmesini' suç saymadığını hatırlatıp kendisinin de hakaret kastının olmadığını belirterek savunma yapması ise tepkileri çekmişti.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI GERİ GETİRMEK İÇİN ADIMLARI
AK Parti iktidarı üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğini 9 Şubat 2008 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP'nin oylarıyla birlikte kabul ettirdi.
27 Şubat 2008 yılında ise CHP ve DSP, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay başörtüsü yasağını geri getirmek için değişen yasanın iptali başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne dilekçeyle sundu.
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Önder Sav CHP defterini kapattı! Zehir zemberek sözlerle istifa etti
CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav partisinden 70 yıl sonra istifa etti. CHP'nin hukuksuzluğun, adaletsizliğin cirit attığı bir parti konumuna sokulduğunu savunan Sav, 'Parti kurucu değerlerinden uzaklaştı. İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir.' ifadelerini kullandı.
CHP'de şaibeli 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan kriz, yargının "mutlak butlan" kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.
Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından hız kazanan süreç, peş peşe istifaları da beraberinde getirdi.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 70 yıllık CHP üyeliğini sonlandırdığını duyurdu. Sav'ın istifa kararı, parti yönetimine yönelik sert eleştirileriyle birlikte gündem oldu.
"CHP ADALETSİZLİĞİN CİRİT ATTIĞI BİR PARTİ"
Basın toplantısında CHP yönetimini hedef alan Önder Sav, "İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek parti değildir. CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur." ifadelerini kullandı.
"PARTİ BİNASININ SAHİBİ GİBİ GÖRÜNENLER KİRACIDIR"
Parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Önder Sav, "Partinin, binanın ve amblemin sahibi gibi görünenler, kiracı durumundandır. Tahliyeleri çok yakındır. Parti binası ve amblem onların belki bir süre daha kullanacakları alet olacaktır. Ama gerçekler su yüzüne çıktıkça bu binada oturanlar da kendilerini sorgular duruma geleceklerdir." sözleriyle mevcut yönetime sert mesaj verdi.
İSLAM VE BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞINDA SEMBOL İSİM: ÖNDER SAV
Önder Sav'ın CHP'den istifa ettiğini açıklaması ve Yeni Parti'ye katılacağını söylemesiyle birlikte CHP zihniyetini özetleyen sözleri tekrar akıllara geldi. Sav'ın bu skandalları Türkiye'de günlerce konuşulmuştu.
HZ. MUHAMMED'E HAKARET NİTELİĞİNDE SÖZLER
Önder Sav, CHP Ankara Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde CHP'li Elmadağ Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmişti. Dönemin CHP'li Elmadağ Belediye Başkanı Ömer Ağa Kurt'un makamında halka ve basına açık gerçekleşen ziyarette Önder Sav'ın yanına gelen ve CHP'yi desteklediğini söyleyen Mustafa Ünal (72), hacca gitmek düşüncesinde olduğunu belirtmişti. Sav da orada bulunan vatandaşların ve basının duyabileceği şekilde "Boş ver Araplara para kaptırma." şeklinde cevap vermişti.
Diyalogun devamında Mustafa Ünal'ın "Bir ayağım çukurda.' demesi üzerine Sav, üslubunu devam ettirerek, "Bakarsın Muhammed seni bırakmaz, sen yine şey yapma elinden tutar seni geri göndermez.' ifadelerini kullanmıştı.
Halka açık bir toplantıda Hz. Muhammed ve hac konusunda sözler sarf eden Sav'ın bu sözleri medyada geniş yer bulmuştu.
Sav'ın Yargıtay'ın bir şahsın düğünde 'Allah'a küfretmesini' suç saymadığını hatırlatıp kendisinin de hakaret kastının olmadığını belirterek savunma yapması ise tepkileri çekmişti.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI GERİ GETİRMEK İÇİN ADIMLARI
AK Parti iktidarı üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğini 9 Şubat 2008 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP'nin oylarıyla birlikte kabul ettirdi.
27 Şubat 2008 yılında ise CHP ve DSP, bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay başörtüsü yasağını geri getirmek için değişen yasanın iptali başvurusunu Anayasa Mahkemesi'ne dilekçeyle sundu.
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