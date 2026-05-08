Ankara'daki ODTÜ şenliklerinde Türk bayrağı açan öğrencilere bir grup terör örgütü sempatizanı fiili saldırıda bulundu. Çok sayıda öğrenci yaralanırken, saldırıya büyük tepki yağdı. Dün binlerce öğrenci aynı yerde Türk bayraklarıyla toplandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 08:43
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında gerginlik yaşandı.
İlkay Akkaya'nın konser verdiği organizasyon, ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Bu sırada alanda bulunan terör örgütü sempatizanı grup, Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Bayraklı gençlere "Sizi öldürürüm" diyen kişinin kimliği dikkat çekti. Saldırganın, daha önce terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giymiş İlhan Kaya olduğu belirlendi. Kaya'nın 'sözde' Ankara sorumlusu olduğu ve örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde kaldığı belirlendi.
ODTÜ yönetimi, şiddet içeren olayların kınandığını duyurdu.
Dün aynı nokta çok sayıda öğrenci çok sayıda Türk bayrağı ile saldırıya tepki gösterdi.
ODTÜ'de alçaklık! Saldırıya tepki yağdı
