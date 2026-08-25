Müzik dünyasının efsane ismi Dolly Parton yaşamını yitirdi
Müzik dünyasının efsane ismi Dolly Parton yaşamını yitirdi
Country müziğinin dünya çapındaki önemli temsilcilerinden Dolly Parton, 80 yaşında ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde yaşamını yitirdi. Parton'ın basın danışmanı tarafından duyurulan vefatın ardından ABD Başkanı Donald Trump da sanatçı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 23:16
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 23:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Parton'ın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, 80 yaşındaki sanatçının Nashville'de hayatını kaybettiği bildirildi. Country müziğinin önde gelen isimlerinden Parton, uzun kariyeri boyunca şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle tanındı.
Sanatçı, özellikle "Jolene", "Coat of Many Colors" ve "I Will Always Love You" gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Parton'ın eserleri kariyeri boyunca milyonlarca satış ve dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamları elde etti.
Trump'tan Dolly Parton için başsağlığı mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Parton'ı country müziğinin en iyi şarkıcılarından biri olarak nitelendirdi.
Trump, "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Sanatçının vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Trump, yerel saatle 18.00'den itibaren ülkedeki bayrakların bir hafta boyunca yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
Country müziğinde uzun soluklu kariyer
19 Ocak 1946'da Tennessee'de dünyaya gelen Dolly Parton, müzik kariyerinde country türünün uluslararası ölçekte tanınan sanatçıları arasına girdi. Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığı ve besteciliğiyle de öne çıkan Parton, farklı dönemlerde yayımladığı eserlerle geniş bir repertuvar oluşturdu.
"I Will Always Love You", daha sonra Whitney Houston'ın yorumuyla da dünya çapında geniş kitlelere ulaştı. "Jolene" ise Parton'ın kariyeriyle özdeşleşen eserlerden biri oldu.
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Müzik dünyasının efsane ismi Dolly Parton yaşamını yitirdi
Country müziğinin dünya çapındaki önemli temsilcilerinden Dolly Parton, 80 yaşında ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde yaşamını yitirdi. Parton'ın basın danışmanı tarafından duyurulan vefatın ardından ABD Başkanı Donald Trump da sanatçı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Parton'ın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, 80 yaşındaki sanatçının Nashville'de hayatını kaybettiği bildirildi. Country müziğinin önde gelen isimlerinden Parton, uzun kariyeri boyunca şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle tanındı.
Sanatçı, özellikle "Jolene", "Coat of Many Colors" ve "I Will Always Love You" gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Parton'ın eserleri kariyeri boyunca milyonlarca satış ve dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamları elde etti.
Trump'tan Dolly Parton için başsağlığı mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Parton'ı country müziğinin en iyi şarkıcılarından biri olarak nitelendirdi.
Trump, "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek." ifadelerini kullandı. Sanatçının vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Trump, yerel saatle 18.00'den itibaren ülkedeki bayrakların bir hafta boyunca yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.
Country müziğinde uzun soluklu kariyer
19 Ocak 1946'da Tennessee'de dünyaya gelen Dolly Parton, müzik kariyerinde country türünün uluslararası ölçekte tanınan sanatçıları arasına girdi. Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığı ve besteciliğiyle de öne çıkan Parton, farklı dönemlerde yayımladığı eserlerle geniş bir repertuvar oluşturdu.
"I Will Always Love You", daha sonra Whitney Houston'ın yorumuyla da dünya çapında geniş kitlelere ulaştı. "Jolene" ise Parton'ın kariyeriyle özdeşleşen eserlerden biri oldu.
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