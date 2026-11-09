Mustafa Sarıgül'ün tahkikat dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi
Mustafa Sarıgül'ün tahkikat dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 16:25
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 16:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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Mustafa Sarıgül'ün tahkikat dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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