Murat Kapki ifadesini geri çekti! Adli makamlardan ''dava çöktü'' iddiasına net cevap
Murat Kapki ifadesini geri çekti! Adli makamlardan ''dava çöktü'' iddiasına net cevap
Asrın yolsuzluk davasında, iş insanı Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekti. Adli makamlar ise 'dava çöktü' iddialarını net bir şekilde yalanladı.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 08:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında iş insanı Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekti. 'Dava çöktü' iddialarını adli makamlar yalanladı. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kapki'nin ifadesini geri çekmesinin etkisinin olmayacağı, iddiaların zaten delillendirilmiş olduğu belirtildi.
Murat Kapki'nin yeğeni Berat Kapki'nin de ifadesi ortaya çıktı, "Villaya götürdüğüm valizlerde giysiler olduğunu söylememi tembihlediler ama içleri para doluydu" dedi.
SAHTE MUHABİRE GÖZALTI
İmamoğlu davasında duruşmalara sahte basın kartıyla girip çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz adlı kişinin Tuzla Belediyesi'nde CHP'li Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Tüysüz için gözaltı kararı verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Murat Kapki ifadesini geri çekti! Adli makamlardan ''dava çöktü'' iddiasına net cevap
Asrın yolsuzluk davasında, iş insanı Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekti. Adli makamlar ise 'dava çöktü' iddialarını net bir şekilde yalanladı.
"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında iş insanı Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekti. 'Dava çöktü' iddialarını adli makamlar yalanladı. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kapki'nin ifadesini geri çekmesinin etkisinin olmayacağı, iddiaların zaten delillendirilmiş olduğu belirtildi.
Murat Kapki'nin yeğeni Berat Kapki'nin de ifadesi ortaya çıktı, "Villaya götürdüğüm valizlerde giysiler olduğunu söylememi tembihlediler ama içleri para doluydu" dedi.
SAHTE MUHABİRE GÖZALTI
İmamoğlu davasında duruşmalara sahte basın kartıyla girip çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz adlı kişinin Tuzla Belediyesi'nde CHP'li Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Tüysüz için gözaltı kararı verildi.
