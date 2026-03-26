  • Murat Kapki ifadesini geri çekti! Adli makamlardan ''dava çöktü'' iddiasına net cevap

Murat Kapki ifadesini geri çekti! Adli makamlardan ''dava çöktü'' iddiasına net cevap

Asrın yolsuzluk davasında, iş insanı Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekti. Adli makamlar ise 'dava çöktü' iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 08:19
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 08:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
"Ekrem İmamoğlu suç örgütü" davasında iş insanı Murat Kapki, savcılıkta verdiği ifadesini mahkemede geri çekti. 'Dava çöktü' iddialarını adli makamlar yalanladı. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Kapki'nin ifadesini geri çekmesinin etkisinin olmayacağı, iddiaların zaten delillendirilmiş olduğu belirtildi.

Murat Kapki'nin yeğeni Berat Kapki'nin de ifadesi ortaya çıktı, "Villaya götürdüğüm valizlerde giysiler olduğunu söylememi tembihlediler ama içleri para doluydu" dedi.

SAHTE MUHABİRE GÖZALTI

İmamoğlu davasında duruşmalara sahte basın kartıyla girip çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı anlaşılan Erdal Yasin Tüysüz adlı kişinin Tuzla Belediyesi'nde CHP'li Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Tüysüz için gözaltı kararı verildi.

