Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti. Cenazenin 18 Mayıs 2026'da Alanya'daki Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 14:53
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 14:59
Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti. Cenaze programına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu’nun naaşı, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te Antalya’nın Alanya ilçesindeki Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.
Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs akşamı Alanya’da kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofiste silahla ağır yaralı halde bulunmuştu. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu’nun tedavi süreci kamuoyunun gündeminde yer almıştı.
Başsavcılık açıklama yapmıştı
Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiği belirtilmişti. Açıklamada, mevcut delil durumu itibarıyla olayın yaşanmasında üçüncü bir kişinin eyleminin bulunduğuna dair bulguya rastlanmadığı ifade edilmişti.
Cenaze programı netleşti
Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
