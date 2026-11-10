Meteoroloji'den Ankara dahil 10 il için kar uyarısı: Hafta sonu şiddetli sağanak geliyor
Meteoroloji'den Ankara dahil 10 il için kar uyarısı: Hafta sonu şiddetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Kasım ayının ortasında kış şartları etkisini artırırken, İç Anadolu'da kar ve dondurucu soğuklar hakim olmaya başladı. Yağışlı havanın ardından cuma gününden itibaren Ege üzerinden yeni bir sistemin yurda girmesi ve hafta sonu megakentlerde fırtına ile şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ise sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren batı ve iç kesimlerde etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu havaya bırakması, yalnızca Kayseri ve Niğde çevrelerinde lokal olarak sürmesi öngörülüyor.
Gece saatlerinden itibaren ve çarşamba sabahı ilk ışıklarda Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yoğun pus ve sis bekleniyor. Uzmanlar, düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıyor.
Hafta Sonu Şiddetli Yağış ve Fırtına Alarmı
Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklıklarında mola yaşansa da cuma günü Ege üzerinden yeni bir yağışlı dalga giriş yapacak. Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Batı ve İç Anadolu genelinde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü fırtınalar etkili olacak.
MGM verilerine göre illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:
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Meteoroloji'den Ankara dahil 10 il için kar uyarısı: Hafta sonu şiddetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Kasım ayının ortasında kış şartları etkisini artırırken, İç Anadolu'da kar ve dondurucu soğuklar hakim olmaya başladı. Yağışlı havanın ardından cuma gününden itibaren Ege üzerinden yeni bir sistemin yurda girmesi ve hafta sonu megakentlerde fırtına ile şiddetli sağanağın etkili olması bekleniyor.
Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ise sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışlı sistemin akşam saatlerinden itibaren batı ve iç kesimlerde etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu havaya bırakması, yalnızca Kayseri ve Niğde çevrelerinde lokal olarak sürmesi öngörülüyor.
Gece saatlerinden itibaren ve çarşamba sabahı ilk ışıklarda Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yoğun pus ve sis bekleniyor. Uzmanlar, düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıyor.
Hafta Sonu Şiddetli Yağış ve Fırtına Alarmı
Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklıklarında mola yaşansa da cuma günü Ege üzerinden yeni bir yağışlı dalga giriş yapacak. Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Batı ve İç Anadolu genelinde kuvvetli sağanak ile gök gürültülü fırtınalar etkili olacak.
MGM verilerine göre illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:
İstanbul: 14°C
Ankara: 6°C
İzmir: 18°C
Bursa: 15°C
Antalya: 20°C
Eskişehir: 7°C
Konya: 12°C
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