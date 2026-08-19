Melih Meriç’i bıçaklayan Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Melih Meriç’i bıçaklayan Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in 18 Ağustos 2026’da Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bıçaklanarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada, Seydi Ahmet Keleş’in emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Keleş, olayda bıçağı kullandığını kabul ederken saldırının Oğuzeli ilçe başkanlığı ataması sonrasında yaşanan gerilim ve olay günü çıkan tartışmayla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 23:01
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 23:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Keleş, ifadesinde yaklaşık bir ay öncesine kadar CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu, ilçe yönetiminin feshedilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçtiğini söyledi. Melih Meriç’in de kendisinden yaklaşık 15 gün önce Yeni Parti’ye katıldığını belirten Keleş, Meriç ile Oğuzeli’nde görüştüğünü anlattı.
Keleş’in beyanına göre Meriç, kendisine Yeni Parti’ye katılması ve ilçe başkanı olarak devam etmesi yönünde teklifte bulundu. Keleş, beklediği atamanın gerçekleşmediğini ve Oğuzeli İlçe Başkanlığı için başka bir kişinin görevlendirileceğini öğrendiğini ifade etti.
Keleş, bunun üzerine Meriç ve Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı ile telefon görüşmeleri yaptığını söyledi. İl başkanıyla yaptığı görüşmenin tartışmaya dönüşmesinden kısa süre sonra Meriç’in kendisini arayarak tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini ileri sürdü.
Taraflar daha sonra yeniden görüştü
Keleş’in anlatımına göre taraflar arasındaki gerilim daha sonra geçici olarak sona erdi. Meriç’in kendisini yeniden arayarak parti içinde görev verileceğini söylediğini öne süren Keleş, kendisinin de WhatsApp üzerinden Meriç’i yemeğe davet ettiğini belirtti.
Keleş, bu süreçte Meriç ile yeniden görüştüklerini ancak 18 Ağustos 2026 günü taraflar arasında yeni bir telefon görüşmesi yaşandığını ifade etti.
Olay günü konum gönderdiğini söyledi
Keleş, olay günü saat 14.00 sıralarında evinde alkol almaya başladığını, olaydan yaklaşık 15-20 dakika önce Meriç’in kendisini telefonla aradığını söyledi. Keleş’in iddiasına göre Meriç görüşme sırasında kendisine küfür ederek bulunduğu yeri sordu ve yanına geleceğini belirtti.
Keleş, Meriç’e evinde bulunduğunu söyledikten sonra telefonundan konum gönderdiğini kabul etti. Yaklaşık 5-6 dakika sonra Meriç’in yeniden arayarak sitenin önüne geldiğini ve aşağıya inmesini istediğini anlattı.
Meyve bıçağını cebine koyarak aşağı indi
Keleş, Meriç’in korumasının ve silahının olabileceğini düşündüğü için korktuğunu savunarak evde bulunan sarı saplı bir meyve bıçağını pantolonunun arka cebine koyduğunu söyledi.
Sitenin önüne indiğinde Meriç’in aracının yanında yalnız olduğunu gördüğünü belirten Keleş, burada yeniden tartışmaya başladıklarını anlattı. Meriç’in kendisini tehdit ettiğini ve yumruk attığını ileri süren Keleş, darbe sonrasında yere düştüğünü veya geriye doğru sendelediğini ifade etti.
Keleş’in Meriç’in kendisine küfür ettiği, tehditte bulunduğu ve yumruk attığı yönündeki anlatımları şüphelinin savunmasında yer alan iddialardan oluşuyor.
Bıçağı savurduğunu kabul etti
Keleş, ilk darbenin ardından cebindeki meyve bıçağını çıkardığını ve Meriç’ten olay yerinden ayrılmasını istediğini söyledi. Meriç’in kendisine yeniden yumruk attığını öne süren Keleş, çevrede bulunan kişilerden de yardım istediğini ifade etti.
Meriç’in daha sonra yeniden üzerine geldiğini ve elini beline götürdüğünü ileri süren Keleş, üzerinde silah görmediğini de ifadesinde belirtti. Keleş, elindeki bıçağı kendisini korumak amacıyla Meriç’e doğru savurduğunu kabul etti.
Bıçağın isabet ettiğini ilk anda anlamadığını söyleyen Keleş, Meriç’in gömleğindeki kanı gördükten sonra yaralandığını fark ettiğini anlattı.
Olay yerinden ayrılıp bıçağı attı
Keleş, yaralamanın ardından çevredeki kişilerden ambulans çağırmalarını istediğini, daha sonra olay yerinden ayrıldığını söyledi. Sitenin araç girişinde karşılaştığı bir otomobile binerek yaklaşık 200 metre ilerlediğini, ardından Şehir Hastanesi yönüne yürüdüğünü belirtti.
Olayda kullandığı bıçağı hastane çevresinde bir yere attığını kabul eden Keleş, bıçağı bıraktığı noktayı hatırlamadığını öne sürdü. Daha sonra ticari taksiyle Oğuzeli istikametine gittiğini anlattı.
Saatler sonra emniyete teslim oldu
Keleş, taksiden indikten sonra oğlu Hakan Keleş’i arayarak kendisini almasını istediğini söyledi. Oğlunun emniyete gitmesini önerdiğini ancak bunu ilk aşamada kabul etmediğini belirten Keleş, daha sonra tarlaların arasında yürüdüğünü ifade etti.
Bir tarlada yaklaşık 3-4 saat beklediğini anlatan Keleş, ardından emniyete giderek teslim olduğunu söyledi. Keleş, ifadesinde öldürme kastının bulunmadığını ve kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini savundu.
Kamera kayıtları ve telefon trafiği önem taşıyor
Keleş, olayın meydana geldiği site çevresindeki güvenlik kameraları ile vatandaşlar tarafından kaydedilmiş olabilecek görüntülerin incelenmesini talep etti. Keleş’in bıçağı evden alarak aşağı indiğini, Meriç’e doğru savurduğunu, olay yerinden ayrıldığını ve daha sonra bıçağı attığını kabul etmesi ifadesinde yer aldı.
Keleş’in Meriç tarafından tehdit edildiği, küfre maruz kaldığı ve yumruklandığı yönündeki beyanları ise şüphelinin iddiaları olarak soruşturma dosyasına yansıdı.
Melih Meriç’in karın bölgesinden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Kamera görüntüleri, görgü tanıklarının beyanları, telefon kayıtları, konum paylaşımı ve olayda kullanılan bıçağa ilişkin incelemelerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirilmesi bekleniyor.
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Melih Meriç’i bıçaklayan Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in 18 Ağustos 2026’da Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bıçaklanarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmada, Seydi Ahmet Keleş’in emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Keleş, olayda bıçağı kullandığını kabul ederken saldırının Oğuzeli ilçe başkanlığı ataması sonrasında yaşanan gerilim ve olay günü çıkan tartışmayla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Keleş, ifadesinde yaklaşık bir ay öncesine kadar CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olduğunu, ilçe yönetiminin feshedilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçtiğini söyledi. Melih Meriç’in de kendisinden yaklaşık 15 gün önce Yeni Parti’ye katıldığını belirten Keleş, Meriç ile Oğuzeli’nde görüştüğünü anlattı.
Keleş’in beyanına göre Meriç, kendisine Yeni Parti’ye katılması ve ilçe başkanı olarak devam etmesi yönünde teklifte bulundu. Keleş, beklediği atamanın gerçekleşmediğini ve Oğuzeli İlçe Başkanlığı için başka bir kişinin görevlendirileceğini öğrendiğini ifade etti.
Keleş, bunun üzerine Meriç ve Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı ile telefon görüşmeleri yaptığını söyledi. İl başkanıyla yaptığı görüşmenin tartışmaya dönüşmesinden kısa süre sonra Meriç’in kendisini arayarak tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini ileri sürdü.
Taraflar daha sonra yeniden görüştü
Keleş’in anlatımına göre taraflar arasındaki gerilim daha sonra geçici olarak sona erdi. Meriç’in kendisini yeniden arayarak parti içinde görev verileceğini söylediğini öne süren Keleş, kendisinin de WhatsApp üzerinden Meriç’i yemeğe davet ettiğini belirtti.
Keleş, bu süreçte Meriç ile yeniden görüştüklerini ancak 18 Ağustos 2026 günü taraflar arasında yeni bir telefon görüşmesi yaşandığını ifade etti.
Olay günü konum gönderdiğini söyledi
Keleş, olay günü saat 14.00 sıralarında evinde alkol almaya başladığını, olaydan yaklaşık 15-20 dakika önce Meriç’in kendisini telefonla aradığını söyledi. Keleş’in iddiasına göre Meriç görüşme sırasında kendisine küfür ederek bulunduğu yeri sordu ve yanına geleceğini belirtti.
Keleş, Meriç’e evinde bulunduğunu söyledikten sonra telefonundan konum gönderdiğini kabul etti. Yaklaşık 5-6 dakika sonra Meriç’in yeniden arayarak sitenin önüne geldiğini ve aşağıya inmesini istediğini anlattı.
Meyve bıçağını cebine koyarak aşağı indi
Keleş, Meriç’in korumasının ve silahının olabileceğini düşündüğü için korktuğunu savunarak evde bulunan sarı saplı bir meyve bıçağını pantolonunun arka cebine koyduğunu söyledi.
Sitenin önüne indiğinde Meriç’in aracının yanında yalnız olduğunu gördüğünü belirten Keleş, burada yeniden tartışmaya başladıklarını anlattı. Meriç’in kendisini tehdit ettiğini ve yumruk attığını ileri süren Keleş, darbe sonrasında yere düştüğünü veya geriye doğru sendelediğini ifade etti.
Keleş’in Meriç’in kendisine küfür ettiği, tehditte bulunduğu ve yumruk attığı yönündeki anlatımları şüphelinin savunmasında yer alan iddialardan oluşuyor.
Bıçağı savurduğunu kabul etti
Keleş, ilk darbenin ardından cebindeki meyve bıçağını çıkardığını ve Meriç’ten olay yerinden ayrılmasını istediğini söyledi. Meriç’in kendisine yeniden yumruk attığını öne süren Keleş, çevrede bulunan kişilerden de yardım istediğini ifade etti.
Meriç’in daha sonra yeniden üzerine geldiğini ve elini beline götürdüğünü ileri süren Keleş, üzerinde silah görmediğini de ifadesinde belirtti. Keleş, elindeki bıçağı kendisini korumak amacıyla Meriç’e doğru savurduğunu kabul etti.
Bıçağın isabet ettiğini ilk anda anlamadığını söyleyen Keleş, Meriç’in gömleğindeki kanı gördükten sonra yaralandığını fark ettiğini anlattı.
Olay yerinden ayrılıp bıçağı attı
Keleş, yaralamanın ardından çevredeki kişilerden ambulans çağırmalarını istediğini, daha sonra olay yerinden ayrıldığını söyledi. Sitenin araç girişinde karşılaştığı bir otomobile binerek yaklaşık 200 metre ilerlediğini, ardından Şehir Hastanesi yönüne yürüdüğünü belirtti.
Olayda kullandığı bıçağı hastane çevresinde bir yere attığını kabul eden Keleş, bıçağı bıraktığı noktayı hatırlamadığını öne sürdü. Daha sonra ticari taksiyle Oğuzeli istikametine gittiğini anlattı.
Saatler sonra emniyete teslim oldu
Keleş, taksiden indikten sonra oğlu Hakan Keleş’i arayarak kendisini almasını istediğini söyledi. Oğlunun emniyete gitmesini önerdiğini ancak bunu ilk aşamada kabul etmediğini belirten Keleş, daha sonra tarlaların arasında yürüdüğünü ifade etti.
Bir tarlada yaklaşık 3-4 saat beklediğini anlatan Keleş, ardından emniyete giderek teslim olduğunu söyledi. Keleş, ifadesinde öldürme kastının bulunmadığını ve kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini savundu.
Kamera kayıtları ve telefon trafiği önem taşıyor
Keleş, olayın meydana geldiği site çevresindeki güvenlik kameraları ile vatandaşlar tarafından kaydedilmiş olabilecek görüntülerin incelenmesini talep etti. Keleş’in bıçağı evden alarak aşağı indiğini, Meriç’e doğru savurduğunu, olay yerinden ayrıldığını ve daha sonra bıçağı attığını kabul etmesi ifadesinde yer aldı.
Keleş’in Meriç tarafından tehdit edildiği, küfre maruz kaldığı ve yumruklandığı yönündeki beyanları ise şüphelinin iddiaları olarak soruşturma dosyasına yansıdı.
Melih Meriç’in karın bölgesinden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Kamera görüntüleri, görgü tanıklarının beyanları, telefon kayıtları, konum paylaşımı ve olayda kullanılan bıçağa ilişkin incelemelerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirilmesi bekleniyor.
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