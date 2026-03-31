Muğla'nın Marmaris Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcısı ile imar müdürü de var.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 10:23
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, dün adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.
Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Marmaris'te "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmıştı.
Düzenlenen operasyonda, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddia edilen aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Marmaris Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 4 tutuklama
