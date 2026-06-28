Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaştığı değerlendirmelere göre sıcaklıklar bazı illerde 40 dereceye kadar ulaşabilecek. Yetkililer, sıcak hava dalgasının özellikle hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini belirtirken vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 16:33
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 16:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normallerine yakın seyredecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Marmara başta olmak üzere üç bölgede etkili olacak
Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede yılın ilk ciddi sıcak hava dalgasının temmuz ayının başlamasıyla etkisini artıracağını ifade etti. Şen, Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşacağını belirtti.
Açıklamaya göre İstanbul'da hava sıcaklığının 34-35 dereceye, Düzce ve Kocaeli'de 36-37 dereceye, Edirne ve Kırklareli'nde ise 40 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.
Ayrıca bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiği belirtilirken, güneş altında hissedilen sıcaklığın ölçülen hava sıcaklığından daha yüksek olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, 40 derece ölçülen hava sıcaklığının güneş altında yaklaşık 50 derece olarak hissedilebileceğini aktarıyor.
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Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaştığı değerlendirmelere göre sıcaklıklar bazı illerde 40 dereceye kadar ulaşabilecek. Yetkililer, sıcak hava dalgasının özellikle hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini belirtirken vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normallerine yakın seyredecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Marmara başta olmak üzere üç bölgede etkili olacak
Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'te yaptığı değerlendirmede yılın ilk ciddi sıcak hava dalgasının temmuz ayının başlamasıyla etkisini artıracağını ifade etti. Şen, Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşacağını belirtti.
Açıklamaya göre İstanbul'da hava sıcaklığının 34-35 dereceye, Düzce ve Kocaeli'de 36-37 dereceye, Edirne ve Kırklareli'nde ise 40 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor.
Ayrıca bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiği belirtilirken, güneş altında hissedilen sıcaklığın ölçülen hava sıcaklığından daha yüksek olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, 40 derece ölçülen hava sıcaklığının güneş altında yaklaşık 50 derece olarak hissedilebileceğini aktarıyor.
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