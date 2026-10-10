Mansur Yavaş hakkındaki parti iddialarına ABB'den yanıt
Mansur Yavaş hakkındaki parti iddialarına ABB'den yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın farklı bir siyasi partiye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) atfedilen yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Paylaşılan açıklama metninde, Yavaş'ın siyasi tercihiyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberlerin daha önce de yalanlandığı ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 18:36
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 18:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan açıklamada, Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddiaların tekrar gündeme getirildiği belirtildi. Belediyeye atfedilen metinde, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar, defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir."
Seçmen iradesine ilişkin mesaj
Açıklamada, Mansur Yavaş'ın siyasi tercihiyle ilgili tutumunun açık olduğu belirtilerek seçmen iradesine saygının önemine değinildi. Vatandaşların siyasete ve siyasetçilere duyduğu güvenin korunmasının seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkün olduğu ifade edildi.
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Mansur Yavaş hakkındaki parti iddialarına ABB'den yanıt
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın farklı bir siyasi partiye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) atfedilen yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Paylaşılan açıklama metninde, Yavaş'ın siyasi tercihiyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberlerin daha önce de yalanlandığı ifade edildi.
Paylaşılan açıklamada, Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddiaların tekrar gündeme getirildiği belirtildi. Belediyeye atfedilen metinde, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Seçmen iradesine ilişkin mesaj
Açıklamada, Mansur Yavaş'ın siyasi tercihiyle ilgili tutumunun açık olduğu belirtilerek seçmen iradesine saygının önemine değinildi. Vatandaşların siyasete ve siyasetçilere duyduğu güvenin korunmasının seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkün olduğu ifade edildi.
Yavaş'a atfedilen şu sözlere yer verildi:
Kamuoyuna iddialara itibar etmeme çağrısı
Belediyeye atfedilen yazılı açıklamanın son bölümünde, siyasi parti değişikliğiyle ilgili iddiaların tekrar gündeme getirilmesine değinildi.
Açıklama şu ifadelerle tamamlandı:
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