İstanbul'da kripto para yatırımlarından yüksek kazanç vadederek 6 kişiden toplam 2 milyon dolar topladıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Lüks yaşam tarzlarıyla mağdurların güvenini kazanan şüphelilerin, parayı kendi aralarında paylaştıkları ve kumarda harcadıkları, kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları ortaya çıktı.
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Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:00
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 13:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını öne süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin 6 mağdurdan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaştıkları, parayı kumarda harcadıkları ve kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi.
Polis ekipleri, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Lüks yaşamla güven kazanıp kripto vurgunu yaptılar! 2 milyon dolarlık tuzak
İstanbul'da kripto para yatırımlarından yüksek kazanç vadederek 6 kişiden toplam 2 milyon dolar topladıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Lüks yaşam tarzlarıyla mağdurların güvenini kazanan şüphelilerin, parayı kendi aralarında paylaştıkları ve kumarda harcadıkları, kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları ortaya çıktı. c
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks yaşam tarzları ve harcamalarıyla kendilerini varlıklı göstererek kripto para yatırımlarından yüksek kazanç sağladıklarını öne süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin 6 mağdurdan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaştıkları, parayı kumarda harcadıkları ve kripto borsasında kaybettiklerini öne sürerek mağdurları oyaladıkları belirlendi.
Polis ekipleri, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu değerlendirilen A.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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