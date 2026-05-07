Lateks iplik ithalatına soruşturma: Bakanlıktan damping incelemesi

Malezya menşeli lateks iplik ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı. Buna göre Malezya menşeli 'vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler' eşya tanımlı lateks iplik ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı belirlendi.

Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 09:22
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" eşya tanımlı lateks iplik ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu söz konusu ürünün ithalatına yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

